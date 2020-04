Patriota, il pit bull sordo che ha imparato la lingua dei segni per comunicare con la famiglia

La sua storia non a caso è riuscita a fare il giro del web. È diventata così virale perché è in grado di lanciare un messaggio di speranza anche nei confronti di noi esseri umani. Perché la storia di Patriota è la storia di un cane che non si è mai arreso. Un cane al quale la vita non ha fatto grandissimi regali, ma che nonostante le tante sofferenze non si è mai arreso.

Patriota ha preso in mano il suo triste destino che sembrava già scritto ed è riuscito a trasformarlo in una possibilità di vita felice.



Una storia che dunque può insegnarci l’importanza di avere sempre speranza, di continuare a lottare per i nostri obiettivi, di non arrenderci mai. Come detto, la vita di questo bellissimo amico a quattro zampe non è iniziata nel migliore dei modi.

Patriota è nato sordo, tra le strade della città di Toledo, in Ohio, Stati Uniti. Quando i volontari di un rifugio della città lo hanno trovato hanno capito fin da subito di avere davanti agli occhi un cane che non avrebbe trovato facilmente casa.

Se già è difficile far adottare un qualsiasi amico a quattro zampe che vive in un rifugio, lo è ancora di più se si tratta di un cane sordo. La triste verità è che non tutte le persone se la sentono di prendersi questa responsabilità. Quando qualcuno arriva in un rifugio, è molto difficile che scelga di adottare un cane sordo. Il destino di Patriota sembrava quindi già scritto. Ma per fortuna il nostro amico a quattro zampe ha incontrato presto il suo angelo custode

Nella sua vita è entrata Cassie Bloomfield, una ragazza specializzata nel comportamento canino. Per agevolare la sua adozione, Cassie ha insegnato a Patriota la lingua dei segni. In questo modo il nostro bellissimo amico a quattro zampe riuscirà a comunicare con la sua nuova famiglia.

Ecco quindi il video della rinascita di Patriota, il Pit Bull sordo che ha imparato la lingua dei segni per poter comunicare con la sua nuova famiglia. Una storia molto simile a quella del cane diventato cieco che ha dovuto sopportare un bel cambiamento.