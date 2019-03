Mille euro a chi riporta Tommy alla sua padrona. Ma a far scattare la mobilitazione, più che la ricompensa in denaro promessa, è la solidarietà di tanti appassionati di cani e gatti che comprendono l’angoscia di Cecilia, che ormai da una settimana non ha notizie del suo Tommy. Il cocker, anziano e sordo, si è allontanato dall’abitazione di Sa Nicolò di Celle approfittando del cancello trovato aperto.

“Vi prego, riportatemi il mio cane”, l’appello di Cecilia, che appunto ha promesso una ricompensa di mille euro. Ha anche indicato il numero del microchip di Tommy, all’anagrafe iscritto come Grisù.

Tommy è stato avvistato la prima volta il 14 marzo a San Martino in Campo, a circa 5 chilometri da casa. Poi, il pomeriggio del 16 marzo a San Nicolò di Celle, non lontano dalla sua abitazione, nei campi vicino al laghetto. Insomma, pare che Tommy stia cercando di ritrovare casa per tornare con la sua padrona.

In molti stanno aiutando Cecilia, cercando Tommy nelle campagne tra Deruta e Perugia.

Cecilia manda un appello disperato: chi si imbatte in Tommy può trattenerlo senza problemi, perché è un cane buonissimo.

//tuttoggi.info/