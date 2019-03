Una sedia a rotelle su misura. Ecco la nuova vita di Merlin, una papera nata con la zampa sinistra malformata. Non potendo vivere nell’aia come i suoi simili, lo scorso novembre è stata adottata dal Goats of Anarchy Sanctuary di Annandale. Ma a causa del difetto congenito era immobile

Pur essendo specializzato nel salvataggio delle capre, il santuario non si è tirato indietro e ha contatto uno specialista per trovare una soluzione al suo problema. E a venire incontro alle loro esigenze è stata la Walkin’ Pets, un’azienda che progetta e adatta sedie a rotelle per animali domestici disabili di Amherst, nel New Hampshire.

Hanno già creato oltre 50 mila sedie a rotelle su misura per cani, gatti e capre. Ma mai per una papera. Gli ingegneri hanno dovuto quindi riadattare una mini sedia a rotelle pensata per i cani di piccola taglia. «Eravamo elettrizzati solo all’idea di poter aiutare per la prima volta una papera disabile», ha dichiarato Mark Robinson. E il risultato è più che soddisfacente.

Merlin ha subito imparato a muoversi con le ruote. E da quel momento non si è fermata un attimo, girovagando liberamente in tutto il santuario, come probabilmente aveva sempre sognato di fare. «Guardare i suoi primi passi è stato davvero emozionante. Non capita tutti i giorni vedere una trasformazione simile».

E per offrirle una vita più normale possibile, «la sedia a rotelle può andare anche in acqua», e le permetterà anche si nuotare a pelo d’acqua come fanno tutte le papere.

