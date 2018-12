Tu puoi farlo #apriilcancello è la campagna social per invitare all’adozione responsabile di un animale che Roma Capitale ha realizzato, con la collaborazione gratuita dell’agenzia di comunicazione ATRAVISIO, Digital Creative Factory.

Un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’adozione responsabile e, in prossimità delle feste natalizie, ricordare a tutti che un cucciolo non è solo un regalo ma soprattutto un amico bisognoso di cure e rispetto.

I dieci video, quattro storie di vita in canile e sei ritratti, raccontano le vicende e le biografie di alcuni dei cani adottabili presso il rifugio comunale di Muratella. A donare la voce a Gnocco, Gennarino, Laika e agli altri amici pelosi, giovani attori e volontari che si sono prestati a dar loro la parola.

“Stiamo facendo molto per combattere il randagismo e per sensibilizzare all’adozione responsabile. Quest’anno abbiamo realizzato tante campagne di microchippatura gratuita per consentire a tutti di mettersi in regola e registrare il proprio amico a quattro zampe all’anagrafe degli animali d’affezione. Nel corso dell’anno, grazie alla presenza del microchip, siamo riusciti a riconsegnare ai proprietari 445 ospiti di Muratella, e ben 1051 sono stati affidati. Con campagne come questa desideriamo fare ancora di più. Vogliamo che il rifugio comunale sia per gli ospiti un luogo di transito e non una casa definitiva” dichiara l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari.

“Anche quest’anno in occasione del Natale voglio ricordare a tutti che regalare un cucciolo è un grande gesto ma che gli animali non sono pacchi dono. Prendere con sé un amico a quattro zampe vuol dire impegnarsi ad accudirlo e prendersene cura per tutta la vita. I video della campagna ci commuovono e ci invitano ad adottare perché gli amici animali non si acquistano. Adottiamo nei canili comunali e, soprattutto, facciamolo responsabilmente” conclude il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco.

Girati presso il rifugio comunale, i video, consegnati all’assessorato alla Sostenibilità Ambientale per la diffusione, saranno disponibili sui canali ufficiali web e social di Roma Capitale e del canile di Muratella.

Chi intendesse adottare un ospite del rifugio comunale può recarsi di persona in via della Magliana 856H, contattando il numero telefonico 06.98875859 per informazioni ed orari, oppure visitare la pagina Facebook o il sito www.canilidiroma.it.

RED

Link esterni

https://www.comune.roma.it/