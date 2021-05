Donna porta sulle spalle il suo cane anziano: un atto d’amore

Donna porta sulle spalle il suo cane anziano. Lo fa tutti i giorni, quando va al lavoro per non lasciarlo solo

Quando i nostri amici pelosetti cominciano ad andare avanti con l’età, bisogna dedicargli più attenzioni del solito. In questa fase così delicata della loro vita diventa importante ricoprirli di coccole, cogliendo ogni occasione per fargli sentire tutto il nostro affetto.è divenuta popolare sui social per prendersi cura in un modo diverso del suo anziano cagnolino. Vediamo insieme com’è andata.Yeliz come lavoro coltiva la terra e offre consigli su come ottenere il meglio dalle piante e dalla natura. Un lavoro faticoso che la donna può svolgere solo se attraversa un lungo percorso in salita, insieme non solo al pelsetto più anziano, ma anche, al più piccolo di nome Cervato. Da un pò di tempo infatti, il cucciolo ama seguire la sua padrona nel suo percorso quotidiano lungo i sentieri della montagna . La donna non ha potuto dire di no al desiderio del suo amico a quattro zampe che accompagna la sua padrona e il suo amico, assicurandosi che tutto proceda nel migliore dei modi. Per Kanito invece, il cosiddetto “nonnino” della famiglia, la situazione è ben diversa. Il pelosettoun tragitto così impervio e allora la sua padrona ha escogitato qualcosa di amorevole e gentile per non farlo stancare.La donnail proprio cagnolone diffondendo il video sui social. La scena ripresa ha emozionato tutti perché dal suo gesto emerge tutta la tenerezza e il sentimento puro che solo un padrone può nutrire verso il proprio animale domestico. Un gesto che ha catturato tantissime persone rimaste colpite dal grande altruismo della donna peruviana. Una scena che resterà indelebile nell’animo di tutti gli utenti che hanno visto l’emozionante momento.

Questo è vero amore!