Emoji con il cane in famiglia, petizione on line per realizzarla

Esistono su tacos e cetrioli ma non sulle Dog-Family

Barkyn ha lanciato una petizione internazionale per creare l’emoji “Dog-Family”, un’emoji che rappresenta il cane come vero membro della famiglia. L’obiettivo è quello di raccogliere 5000 firme per far realizzare l’emoji che sarà poi disponibile sulla tastiera emoji universale di Unicode, essendo così accessibile a tutto il mondo.

Al giorno d’oggi le emoji sono una forza di espressione fortissima e tra migliaia di queste, non ce n’è ancora nessuna che rappresenti la felicità di avere un cane in famiglia (eppure l’emoji del tacos e del cetriolo esistono!).

Il brand presente nel mercato del Pet Food, crede esattamente che i cani siano parte della famiglia e che dovremmo sempre includerli come tali.

Per questo motivo, ha lanciato una petizione online su Change.org. Basti poi pensare che solo in Europa ci sono 85 milioni di famiglie con un cane quindi è un desiderio sicuramente diffuso