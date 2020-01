Si chiama Theresa Vereline, ha 65 anni ed è un ex sergente dell’esercito statunitense. La good news è che Theresa, disabile dal 2011, ha completato la maratona di New York senza l’uso né delle gambe né di una sedia

a rotelle. #Sapevatelo, il suo nome ha riscritto la storia: Theresa non è solo la prima donna al mondo ad aver completato una maratona con l’uso di un esoscheletro, ma è anche un esempio empowerment femminile all’ennesima potenza, che dimostra al mondo intero che nulla è impossibile.

Lasciamo che a raccontare questa good news sia l’eroina stessa della vicenda: “Le parole non esprimeranno mai la gioia provata quando sono arrivata al traguardo – ha confessato Theresa Vereline nella dichiarazione riportata da . – Questo è sempre stato il mio sogno. Spero che [la mia storia] possa essere di ispirazione anche agli altri, specialmente a tutti i bambini disabili che ho conosciuto nel nostro Paese, perché possano ottenere ciò che a loro sembra impossibile”. A celebrare il successo di questa storia di riscatto personale sono ovviamente anche gli organizzatori della maratona di New York: è proprio sotto la supervisione continua e progressiva dei New York Road Runners che Theresa Vereline ha potuto completare la maratona in un arco temporale di tre giorni. Per lei e per chi la seguiva da casa è stato record: il primato della prima donna con esoscheletro a una maratona va a lei e soltanto a lei.

