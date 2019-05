Nessun colpo di scena dunque neanche per la guida del Progetto Pilota, De Mita resta il presidente della Città dell’Alta Irpinia

Per la seconda volta Ciriaco De Mita indosserà la fascia tricolore del suo Comune. Contro di lui il Partito Democratico schierato col candidato Francesco Biancaniello alla guida della lista “Ricominciamo da Nusco”.

Se in un primo momento si era profilato un testa a testa, dopo i primi scrutini il distacco è diventato palese e all’età di 91 anni è arrivata la conferma per l’ex segretario della Democrazia Cristiana che comincia ufficialmente il suo secondo mandato consecutivo.

Nessun colpo di scena dunque neanche per la guida del Progetto Pilota, De Mita resta il presidente della Città dell’Alta Irpinia.

RICOMINCIAMO DA NUSCO

Candidato sindaco: Francesco Biancaniello

Candidati Consiglieri:

Filomena Marino

Francesca Berardesca

Antonello Biancaniello

Salvatore Del Sordo

Antonio Della Fortuna

Emilio Mantellini

Serena Meluzio

Lucio MOlinario

Amato Natale

Robertino Novino

Gaetano Schiavone

Giovanni Marino

L’ITALIA E’ POPOLARE

Candidato sindaco: Ciriaco De Mita

Candidati Consiglieri:

Ermanno Cieri

Amedeo De Felice

Alberto Della Polla

Antonio Fasano

Simona Giove

Antonio Iuliano

Jolanda Laucella

Vincenzo Natale

Gianluca Pasquale

Giuseppe Recupero

Tiziana Rullo

Walter Vigilante

http://www.orticalab.it