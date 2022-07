Varese, bimba sorda operata con un robot

La robotizzazione delle procedure consente, inoltre, una chirurgia mininvasiva che lascia aperte le possibilità per applicare in futuro ulteriori nuove tecnologie. Il robot per la chirurgia otologica consiste in un’architettura meccanica basata sul concetto di punto di rotazione. In termini semplici, è un braccio controllato dal chirurgo, progettato appositamente per la chirurgia otologica e quindi per intervenire su distretti piccolissimi come il vestibolo di un bambino. Consente sette gradi di libertà (3 rotazioni, 3 traslazioni e un movimento distale) che amplificano e superano le capacità di movimento del braccio umano, garantendo la massima precisione e raffinatezza del gesto tecnico.