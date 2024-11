Ridurre la Tari del 30% alle famiglie luinesi che hanno al loro interno un disabile grave. La proposta arriva dal gruppo consiliare di minoranza Azione Civica per Luino e Frazioni, guidato da Furio Artoni.

Artoni chiede una modifica del regolamento che disciplina l’applicazione della Tari (tassa sui rifiuti), per agevolare le persone più fragili. Persone speciali, le definisce il capogruppo d’opposizione, sottolineando che in più di una occasione Luino ha mostrato sensibilità nei confronti dei concittadini più vulnerabili. «Sul territorio abbiamo anche associazioni e persone come Marco Massarenti che si occupano in prima fila della disabilità», ricorda il capogruppo in riferimento al lavoro svolto da Sport Senza Barriere per favorire momenti di condivisione tra atleti normodotati e atleti disabili.

«Sappiamo che i tributi generano problemi, ma in alcuni casi diventano una vera e propria penitenza, soprattutto dove ci sono famiglie con disabili gravi, che oltre a pensare ad accudire i loro cari debbono anche sostenere spese gravose per la Tari». Questo il punto da cui parte la proposta di Azione Civica per Luino e Frazioni, formulata con un emendamento da sottoporre al vaglio del consiglio comunale.

«Di sicuro non si risolve il problema riducendo le tasse per chi ha in carico una persona con disabilità», aggiunge in conclusione Artoni. «Tuttavia anche solo un piccolo aiuto può servire per far sapere alle famiglie e a queste persone che siamo vicini a loro. Un piccolo gesto di conforto, e anche un modo per fare sapere a chi ha problemi che non è solo. Un’attenzione speciale alle persone speciali».

Redazione LuinoNotizie