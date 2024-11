Lingua dei segni: corso di secondo livello

Sono aperte le iscrizioni al corso di secondo livello della lingua dei segni italiana, promosso dal servizio politiche del lavoro per i disabili della provincia di Cremona in collaborazione con ente nazionale sordi di Milano e Cremona.

Il corso, della durata di 160 ore, inizierà venerdì 15 novembre e si concluderà con l’esame finale sabato 6 dicembre 2025.

Il corso si terrà in modalità mista: prevalentemente a distanza, il venerdì nella fascia oraria 17:30 – 20:30; mentre otto incontri saranno in presenza il sabato mattina, dalle 9 alle 13 in via Bonomelli 81 a Cremona. Il modulo di iscrizione deve essere inviato all’ENS di Milano alla mail: milano@ens.it entro e non oltre mercoledì 30 ottobre.

Redazione Cremaonline

Allegati:

Modulo di iscrizione corso Lis avanzato (File PDF – 174,5Kb)