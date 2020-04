Le sorelle del convento di San Leandro a Siviglia, in Spagna, di solito preparano i celebri Yemas de San Leandro, dolci a base di zucchero, limone e tuorli d’uovo. Tuttavia, per far fronte all’emergenza sanitaria hanno riconvertito la loro produzione in mascherine che distribuiscono agli Ospedali locali, alle forze dell’ordine e nelle mense dei poveri in città.

Nel tempo libero si divertono a fare una partitella a basket, come documenta questo simpatico video. )

Questa notizia è pubblicata con foto dal quotidiano “ Il Corriere della Sera “ il 18 Aprile 2020.

San Camillo de Lellis che ha dedicato la Sua vita agli anziani infermi e nelle Case di Riposo, come principio di ogni Santo, ha detto “ Fratelli pensate che gli infermi sono pupilla e cuore di Dio e chi serve gli infermi serve lo stesso Cristo Signore “ Sono espressioni che hanno un valore perenne di Fede, Speranza, Carità irripetibili, cioè un fidarsi a Dio completamente. E’ un atto di Fede personale, unic0, irripetibile fidarsi a Dio completamente ed a Lui dedicare con quella Fede che lascia la scia di una nave fino a sparire all’orizzonte, ma inizia con una punta che ha lo stesso movimento che forma la Chiesa Cattolica .

Le Reverende Suore agiscono sempre in diversi campi di attività, in letizia, quindi non bisogna meravigliarsi che come le Suore Spagnole dedicano il loro tempo e sempre in ogni attività quali Ospedali, Asistenza a domicilio, nelle Case di Riposo per anziani, anche infermi

Quindi in Servizio Permanente Effettivo

Quando cerchiamo il ruolo della donna nella Chiesa specie se Cattolica, ha sempre detto Papa Francesco, si cerca la strada della funzionalità andando oltre quel principio Mariano Santo .

Altri titoli che hanno le Suore, oltre che il sacrifico perenne che hanno “ conquistato” con i Voti espressi.

L’ atto di Fede espresso della donna nella Chiesa Cattolica, è segno di Penitenza specie nella cura degli anziani nelle Case di Riposo accettando con gioia segno tangibile e della unione privilegiata col Signore .

“Est modus in rebus” (c’è una misura nelle cose) questo famoso detto di Orazio esprime l’ideale classico del giusto mezzo, perché i giovani, gli adolescenti, le erosne che trascorrono la loro solitudine nelle Case di Riposo possano ottenere esempi ed insegnamenti di vita dalle Reverende Suore di ogni Ordine e Grado, dato che per il momento quel “giusto equilibrio “ nella società odierna resta alquanto precario

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza “

Previte