Si vorrebbe conoscere, perché l’opinione pubblica chiede insistentemente, una risposta in termini pratici per conoscere se i “privilegiati” Deputati, Senatori, Manager Pubblici e quanti percepiscono privilegi, di quali non vogliamo pronunciare altre Categorie, a quali e quante rinunce, sacrifici e quant’altro si sottopongono per salvare l’Italia dal disastro finanziario, così come è “costretto” a fare il comune cittadino ?

In un recente passato, non lontano, abbiamo visto molti cortei, molte dimostrazioni di piazza, molto “vociare” dove si reclamano ogni sorta di qualsivoglia diritti, compresi quelli in difesa dei cani e dei gatti, per i quali abbiamo rispetto quali “esseri senzienti”, ( così definiti dall’art.III-121 della Costituzione Europea), che hanno anch’essi il diritto alla vita ! ).

Ma pochi, direi nessuno, in difesa del mondo della sofferenza con cartelli, vociare, recriminazioni inneggianti la carenza di interventi di natura economica e sanitaria sui Servizi Pubblici inerenti lo status sociale dei disabili fisici ed in particolare quelli handicappati mentali !

Ecco : per “vivere” c’è bisogno di soldi, per “sopravvivere” c’è bisogno di soldi, per morire c’è bisogno di soldi, per curarsi c’è bisogno di soldi, ma oggi fine giugno 2014 per usufruire dei Servizi Sanitari Nazionali abbiamo una Sanità malata, lenta, molto lontana, quasi che considera il cittadino italiano straniero nella propria Patria, non “parlando, poi, di coloro che versano in condizioni povere ! Non è critica distruttiva, ma constatazione di fatti

Circolare INPS 11 dicembre 2019 n.147

Cosa dire innanzi a queste “ elemosine” ?

E con le sagge parole del Santo Giovanni aolo ii° “ Andiamo avanti con speranza !

Previte

