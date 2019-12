Per questa “circostanza” ed in prims, vogliamo ringraziare vivamente e sinceramente il Cardinale Dionigi Tettamanzi per aver voluto dare una specifica Preghiera per gli handicappati mentali che si può vedere nel n/s sito internet . La Chiesa Cattolica, i Vescovi ed il suo Pastore sono garanti di valori umani, tra i quali la dignità della persona ed alla sua Dottrina Sociale, che riconosciamo quale funzione di illuminazione e di orientamento del nostro cammino di Cristiani ed anche di Cittadini.

Tali valori il Magistero della Chiesa li propone e li richiama sempre, ma è necessario che essi vengano vissuti e difesi nel concreto della vita Sociale. La “voce” del Papa, nella Sua Preghiera che ogni Domenica recita quando appare dalla Sua finestra in Vaticano, è una “proposta morale” da buon papà ed una “via” per materializzare i valori della vita “ che non possono essere decisi dalle mode o dalla Politica”( Udienza Generale del Papa – Razingher Piazza San Pietro 17 ottobre 2007), ma tutti dobbiamo concorrere con impegno alla tutela del “malato” che rischia sempre più di essere “dimenticato” nel firmamento della Sanità Nazionale dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Pubblici .

Purtroppo insistono ancora quelli Giudiziari, oggi 2019 divenuti REMS, quelli Privati e quanti sono nelle Carceri, “situazioni”che configgono con i dettami della Carta Costituzionale, con la legge 180, 833 e con il Piano Sanitario Nazionale a partire dal 2003/) . Molte famiglie italiane, forse 350 mila, ( o forse più !) , sarebbero colpite in alcuni componenti da malattia mentale più o meno grave. Si tratta di una situazione in buona parte riconosciuta dalla Politica, ma lasciata allo sbaraglio da parte delle Istituzioni. Sulle famiglie oggi ricade la gran parte degli oneri, umani, di assistenza e di tutela dei “malati”, senza che siano stati approntati, se non in pochi e lodevoli casi, quei Centri di Cura previsti dalle Leggi. Famiglie, comunque, che restano quasi sempre nella solitudine ! La presenza nella famiglia di una persona “malata”, affetta da disabilità o da patologie estreme e devastanti, è causa di profondi disagi e situazioni non facilmente sopportabili !

E’ una cruda realtà che ha pesanti ripercussioni umane ed economiche e non pare giusto che la società si disinteressi di questi “desaparecidos della nostra civiltà” e le famiglie dovrebbero sentire vicini, sull’esempio di quanto i Vescovi ed il S.Padre richiamano nel Magistero, anche i “Cattolici” per dare un sussulto di carità accogliente a questi membri feriti della nostra comunità.

Cosa dire alla Politica ?

Poco o niente comunque, è noto che ogni tanto vengono dedicate parole di circostanza, ma si ignorano Provvedimenti Legislativi migliorativi di Assistenza Medica e carenza di un Sostegno Economico che è di euro 285,66 mensili di media, con euro 1,15 in più rispetto al 2019.

Una provvidenza economica, incivile, indecente e di vera vergogna ! Inoltre “dimenticate” le tragedie quasi quotidiane che ci fornisce la cronaca e che traggono origine da una chiara sintesi di disagio interno, non “ recepito” dalla Politica nei dibattiti Parlamentari e nelle Leggi Finanziarie, perché non sono state “riconosciute” l’urgenza di interventi nei confronti del mondo della sofferenza, della disabilità, del dolore e delle difficoltà delle famiglie gravate dal peso di una assistenza e di rischi che coinvolgono anche la sicurezza dei cittadini.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza “!

