Scrive il Corriere della Sera, oggi 15 agosto 2019 : “ la teoria del cigno nero è una metafora che descrive un evento non previsto, che ha effetti rilevanti e che a posteriori viene giudicato (erroneamente) prevedibile. In ambito economico «cigni neri» sono tutti quegli eventi rari e scarsamente prevedibili che potrebbero avere un impatto potente e inaspettato sull’economia globale” .

Ma cosa si può dire iunnanzi alle cifre “ usate” dal mondo della disabilità ? Non s ono sempre schiaffi alla miseria ?

Le notizie inerenti i compensi economici a quanti sono nel mondo dello sport che fanno male, specie per quelli che non possono superare le settimane del costo della vita .Ma si può vivere per quanto viene elargito al mondo della disabilità ? è sufficiente a sopravvivere ? è quanto ancora “dona” il Governo del Cambiamento? Ma proprio non può fare nulla od oltre ?

Circolare INPS n,122/2018-

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire