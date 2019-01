Si ricorda al Presidente del Consiglio dei Ministri del “ Governo del Cambiamento“ che la malattia mentale è, forse, una della cause di disagio sociale che più preoccupa il cittadino della n/s Italia .

Sono trascorsi 40 anni dall’emissione delle Leggi 180 (quella che ha” ordinato” la chiusura degli Ospedali Psichiatrici ) e 833 (quella che ha “continuato” gli effetti negativi della 180), ma nonostante i pochi “Provvedimenti” ed “altro”, restano invariate le necessità delle vecchie e nuove cronicità che richiedono, anche, interventi ad alta protezione Sanitaria e Legislativa.

La paura e l’angoscia aumentano di pari passo con lo svilupparsi di menti psichicamente instabili tanto che il cittadino sta perdendo la fiducia nelle Istituzioni perché non si sente tutelato . Cresce, diventa forte e sempre più sentito il bisogno di protezione che nasce da un senso culturale e psicologico di insoddisfazione e delusione per l’assenza di quelle Norme Legislative di riferimento che danno al cittadino la sensazione di essere “protetto”. Cosa è cambiato da quel 13 maggio 1978 al 13 maggio 2013 ? Pochi risultati e molte incertezze !

Purtroppo la nostra società, la gente comune, il cittadino qualunque non si sente tutelato dalle Istituzioni, perché esiste solo la demagogia sommaria e le inutili litigiosità politiche, trascurando totalmente le necessità prioritarie del genere umano.

Ognuno di noi pensa che sia sufficiente parlare, esporre richiedere nella speranza di “cambiare.

Dobbiamo dire che con finalità etico-sociali, dai Vescovi, dalla Sede Apostolica, da Papa Santo Giovanni Paolo II°, da Benedetto XVI°, da Papa Francesco hanno affrontato il disagio psichico nel mondo ed in Italia, sollecitando le Comunità Civili ed Ecclesiali al richiamo, all’incremento, al riconoscimento ed alla possibilità di intervento verso questa grave ed urgente patologia.

Manca nelle Istituzioni la capacità di vero ascolto!, mancano risposte alle mie insistenti ed urgenti richieste !

Il tempo ha fin’ora dimostrato, in questo ambito sanitario, che sono passati molti anni e le risposte a quelle ”evenienze” avanzate ogni qual volta e da qualunque parte esse provengono, sono comunque portate ad ottenere risultati trascurabili e spesso insignificanti. Resta il fatto che la scienza medica e la ricerca scientifico-farmacologica ( ampiamente da noi auspicata) fin’ora non hanno raggiunto traguardi vittoriosi e visibili nel miglioramento della salute di questi “malati”, anche perché scarseggiano strutture e modalità d’intervento più approfondite, facendoli restare “i desaparecidos della nostra civiltà”.

budget del ricoverato Petizione 2013

In questi frangenti restano dimenticati quanti drammaticamente “vivono”ora per ora minuto per minuto vicino al “malato” impotenti, sfiduciati, ma non rassegnati ! Onorevole Presidente del Consiglio Conte : occorre ridare ai valori culturali ed etici il loro primario significato ! ( col Suo permesso meno chiacchere ! ) ; occorre ridare speranza alla gente ! ( non illuderle con promesse elettorali ) ;occorre ridare dignità ed umanità ! ( quella dignità che necessita ) . Queste sono esigenze fondamentali, e come diceva Dostojevskij :“ Una società va giudicata a seconda del trattamento che riserva ai malati di mente”.

Previte

