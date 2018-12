Papa Francesco conclude quasi sempre con un forte appello di questo concetto : “ Vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell’umanità e non la governi”(Messaggio al 44° World Economic Forum a Davos [CH] 21.1.2014 ).

Tempo addietro ha molto colpito la frase, apparentemente ironica ma molto realistica e significativa , che dice :“Mentre i Parlamentari si calano i pantaloni, noi stringiamo la cinghia” .

A questo punto è dato pensare a quella moltitudine di persone veramente povere e soprattutto handicappate che sopravvivono con euro 285,66 mensili di media, con un “aumento” di euro 3,11 mensili rispetto al 2018 . Ma non è vergognoso “leggere” questi numeri rispetto ai stipendi ed alle pensioni d’oro elargite con troppo fervore ?

Visto che la speranza non costa niente, continuiamo a sperare che il “Governo del Cambiamento” e la Politica girino l’angolo per accorgersi che lontano dalle luci della ribalta degli annunci fatti a norma di legge, dei “volontari sobri guadagni”, “vive” una gran parte della società che alla sofferenza fisica, mentale, economica aggiunge un grave disagio sociale, un mondo sommerso di cittadini quasi ignorato.

Che dire, poi, quando nelle famiglie si presenta il problema scottante ed economica degli handicappati psico-fisici, gente senza spazio e senza voce, che alla miseria ed alla sofferenza aggiunge il travaglio quotidiano di una situazione insostenibile ?

Ma su questo la Politica ha sorvolato per ben 40 anni, anzi continua a farlo, mentre si preoccupa o per lo meno propina, a quanto pare, di aumentare le “entrate” ai Parlamentari e soprattutto a quelli “indotti a qualche trasgressione” per la difficoltà in cui si trovano a causa della mancata presenza dei loro familiari a Roma.

Tutto questo stupisce, ma sconcerta l’opinione pubblica già fin troppo sconcertata per la Politica in generale.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

