Per le persone sorde di Cerignola si aprono nuove prospettive di fruizione dei servizi. Nei prossimi giorni, infatti, partirà il servizio di interpretariato in Lingua Italiana dei Segni che durerà fino a dicembre. Dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18 nella biblioteca comunale ci sarà lei, Ilaria Bucci che aiuterà l’utenza a raggiungere i vari uffici e a comunicare con il personale.

“Cerignola – ha dichiarato il sindaco Francesco Bonito – si candida sempre di più ad essere la città dei diritti che noi immaginiamo sin dal nostro insediamento. Volevamo e vogliamo che lo sia in ogni angolo, in ogni spazio pubblico, proprio a partire dalla Casa di tutti i cittadini cerignolani, il nostro Comune. La presenza di Ilaria segna un passo in più nella direzione che stiamo perseguendo”.

Laureanda presso l’Università San Domenico di Fermo, ma cerignolana doc, Ilaria metterà a disposizione della sua amata città l’esperienza del suo tirocinio formativo, oltre che la sua sensibilità: “Il mio sogno – ci ha confessato – è quello di poter rendere accessibile prima di tutto la mia città”. Una città che, come tantissime del resto d’Italia, ha ancora delle lacune da colmare.

“Le maggiori difficoltà – ci ha spiegato – sono legate proprio all’accesso ai servizi, di qualunque genere. Quello che a noi può sembrare scontato come la partecipazione ad una conferenza o alla presentazione di un libro, l’accesso ad un museo e l’ascolto di una guida, per le persone sorde spesso diventa un problema perché non ci sono gli interpreti se non ci si è preoccupati di comunicare prima la propria presenza. E invece anche i sordi devono avere la libertà di poter decidere anche all’ultimo momento di partecipare ad un evento”.

La presenza costante di figure come la sua può indubbiamente risolvere questo gap. Ed è per questo che Ilaria, durante i mesi di tirocinio a Cerignola, di concerto con l’Amministrazione comunale, si occuperà di organizzare dei laboratori di lettura per bambini e ragazzi: “così che anche i più piccoli inizino a conoscere questa lingua e a rimanerne affascinanti” si augura.

Magari proprio tra loro potrebbe esserci qualcuno che segua le sue orme. Anche perché il servizio durerà fino a dicembre. Poi chissà.

Redazione FoggiaToday

di Germana Zappatore