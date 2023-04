Sordomuto scomparso da una settimana, ricerche dei sommozzatori nel fiume

PUBBLICITA

di Anna Grippa

Continuano le ricerche di Antonio Spinelli, 40enne sordomuto di Castel Volturno che si è allontanato dalla propria abitazione di via Occidentale nel centro storico di Castel Volturno sabato 15 aprile. Dopo che i familiari in ansia per il congiunto sordomuto allettarono i soccorsi si è attivato il Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse presso la Prefettura di Caserta. Sono trascorsi 7 giorni dalla scomparsa di Antonio.

Il gruppo TAS del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta sta battendo le zone di Destra Volturno e Pescopagano, nei giorni addietro grazie all’ausilio del nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli è stata scandagliata l’area del fiume Volturno in prossimità dell’abitazione dello scomparso fino alla località Pescopagano. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone nonché i carabinieri della stazione di Castel Volturno,gli stessi familiari ed amici e conoscenti di Antonio.