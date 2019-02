Un bambino di soli otto mesi, rimasto sordo a causa di una meningite batterica, è stato operato ed è tornato a sentire le voci dei genitori e del fratellino maggiore grazie a un impianto cocleare, il cosiddetto orecchio bionico. L’intervento chirurgico da record, perfettamente riuscito, è stato eseguito all’ospedale di Circolo di Varese.

Intervento chirurgico da record all’ospedale di Circolo di Varese. Come riporta il quotidiano locale “La Prealpina” un bambino di otto mesi, sordo, è stato operato ed è tornato a sentire grazie al cosiddetto orecchio bionico. A eseguire l’intervento è stata l’équipe del reparto di Audiovestibologia pediatrica, diretta da Eliana Cristofari. L’operazione risale a circa un mese fa: ne è stata data notizia adesso perché il decorso post-operatorio è stato positivo e non ci sono state complicazioni.

Il bimbo era rimasto sordo a causa della meningite

Il bimbo operato è stato dimesso, sta bene ed è tornato a sentire le voci della mamma, del papà e del fratellino maggiore grazie all’impianto cocleare bilaterale. Il piccolo era rimasto sordo a causa di una meningite che lo ha colpito a soli quattro mesi. La terribile malattia lo ha ridotto in fin di vita e lo ha costretto al ricovero per un mese in Terapia intensiva.

La battaglia contro la meningite è stata vinta, ma ha lasciato come segno una sordità profonda. Si è quindi reso necessario operare subito il bambino per ridurre lo choc dovuto all’improvvisa sordità (prima della meningite il piccolo sentiva normalmente) e impedire che la coclea (una parte dell’orecchio interno) si calcificasse a causa dell’infezione causata dalla meningite batterica. Solitamente gli impianti cocleari vengono installati attorno all’anno di vita dei bambini con problemi di udito. In questo caso però non c’era tempo da perdere: è proprio l’età del bimbo che ha determinato l’eccezionalità dell’intervento, perfettamente riuscito

https://milano.fanpage.it