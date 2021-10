A Cinisello sportelli aperti alla lingua dei segni

A seguito della firma del Protocollo d’Intesa tra Comune di Cinisello Balsamo e l’associazione Sordi cittadina, partirà dal 22 ottobre presso Punto in Comune, lo Sportello Polifunzionale di via XXV Aprile 4, il servizio di affiancamento per la lingua dei Segni.

Per ogni primo e terzo venerdì di ogni mese saranno presenti degli operatori esperti della lingua dei segni per facilitare la relazione con i cittadini con deficit di udito che si rivolgono agli sportelli. Si potrà fissare un appuntamento semplicemente per la gestione delle informazioni e delle segnalazioni, per la richiesta carta di identità elettronica, per il servizio protocollo, per richiedere certificazione anagrafica o autenticazione di firme e per le pratiche del Servizio Tributi.

Come prenotare un appuntamento

Per prenotare l’appuntamento si potrà inviare una mail all’indirizzo: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it, comunicando il tipo di servizio richiesto e indicando che ci si vuole avvalere della “Lingua dei Segni in Comune”.

Gli operatori provvederanno a fissare un appuntamento per il primo venerdì disponibile tra quelli individuati, dandone immediata comunicazione per posta elettronica.

Per informazioni: associazionesordicinisello@gmail.com