Il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore, informano che da oggi è stato organizzato un nuovo servizio a favore dei cittadini non udenti di Roccapiemonte. Grazie alla collaborazione tra il Nucleo di Protezione Civile locale e la dottoressa Giuseppina Lodato, interprete della lingua dei segni, sarà possibile, in questo delicato momento dell’emergenza da Covid-19, informare i cittadini non udenti sulle attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale.

La modalità è molto semplice. Basterà utilizzare il numero telefonico della dott.ssa Lodato e, attraverso la videochiamata con il sistema WhatsApp, si potranno ottenere le informazioni desiderate.

Questo il commento del Sindaco Pagano e dell’Assessore Fabbricatore: “Il Comune di Roccapiemonte non sta lasciando nulla d’intentato. Nessuno deve restare indietro, specie in questo periodo emergenziale. Ringraziamo di vero cuore la dott.ssa Lodato per la sua disponibilità e con la quale attiviamo questo nuovo servizio e la Protezione Civile che sta effettuando un impegno straordinario soprattutto a favore delle fasce deboli e in particolare per le persone di Roccapiemonte affette dalle più diverse disabilità”.

In allegato il link del video di presentazione del servizio che si può trovare sulla pagina facebook ufficiale del Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e sul canale Telegram “Comune di Roccapiemonte”.