In prossimità delle feste natalizie, l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano con la stretta collaborazione del nostro assistente spirituale don Luigi Poretti ha voluto organizzare una santa messa atta per la nostra disabilità uditiva col sostegno di un interprete dei segni.

Questa volta il rito è stato fatto nella moderna chiesa dedicata al Beato Cardinale Andrea Ferrari (1850-1921) nel quartiere di Mezzafame alla periferia di Legnano.

La Santa Messa è stata celebrata da don Luigi con il sostegno del parroco don Paolo Gessaga e l’interprete dei segni Ramona.

Nell’omelia don Luigi aveva parlato dell’Apparizione dell’Angelo Gabriele alla Vergine Maria specificando della “santa comunicazione” in confronto con la nostra mancata notizia…ma non nel senso spirituale come crediamo nella gioiosa annunciazione della venuta del nostro Salvatore. Anzi il rito è stato celebrato splendidamente all’”Unisono” grazie dell’ottima Ramona che ha saputo interpretare anche con i canti la speciale santa messa mandando in giubilo tutti i presenti rendendo l’atmosfera mistica.

Dopo la santa messa ci siamo recati prima in un vicino ristorante e poi dopo subito al nostro circolo per un brindisi natalizio ed per le distribuzioni delle targhe ai Soci più fedeli. A tale manifestazione d’amicizia sono intervenuti altri amici abitanti nel contado di Legnano ed oltre a riempire il già esausto circolo.

Giuseppe Del Grosso

