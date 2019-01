Tra corsi di monosci e lezioni in LIS; alcuni appuntamenti sulla neve in programma fino ad aprile 2019

Le vacanze natalizie sono ormai terminate, ma è ancora possibile godersi qualche giorno di relax e divertimento, immersi nella bellezza dei paesaggi invernali. Sono molte le associazioni che propongono delleattività sulla neve per persone disabili, organizzate in diverse località, che continuano anche nei prossimi mesi.

La scelta è molto vasta: si possono trovare corsi di sci, livello base e avanzato, corsi di snowboard, ma anche escursioni, arrampicate, passeggiate con le ciaspole e gite per bambini.

SCI PER NON UDENTI – Oltre alle iniziative dedicate a chi ha una disabilità motoria, iniziano a nascere anche progetti sulla neve per persone con disabilità sensoriali. Ad esempio, il progetto SciaLis, avviato per la prima volta tre anni fa dalla Scuola Italiana Sci Monte Marca, è dedicato alle persone non udenti. Il progetto comprende due momenti diversi: una giornata benefica dedicata allo slalom amatoriale – il 24 febbraio 2019– e un corso di sci, che si terrà dal 4 al 6 e dal 7 al 9 marzo a Bielmonte(Piemonte), per un totale di sei ore di lezione. Il costo complessivo del corso è di 80 Euro.

Slalom amatoriale – La manifestazione del 24 febbraio, non competitiva, è aperta a tutti (udenti e non), in cui i bambini non udenti della scuola dei segni di Cossato saranno accompagnati in pista da alcuni atleti della Federazione Italiana Sci Sordi. Come ogni anno, sarà presente un campione dello sci che è stato nominato padrino del progetto.

I corsi di sci, che si terranno a marzo, sono proposti sia nella versione base che in quella avanzata e sono tenuti da un maestro professionista, affiancato da una mediatrice LIS. I corsi sono misti per udenti e sordi, per favorire l’integrazione e l’inclusione degli sciatori con disabilità uditiva.

SCI PER DISABILI MOTORI – Un’altra iniziativa interessante, stavolta per chi abbia disabilità di tipo motorio, è lo Skitour 2019, organizzato dall’Associazione sportiva Freerider Sport Events, che organizza attività sulle montagne italiane, da dicembre ad aprile con corsi di monosci, dualski e tandem ski, offrendo anche tornei e giornate a tema.

Le prossime tappe del tour sono: Roccaraso (AQ) dal 25 al 27 gennaio, Abetone (PT) dall’1 al 3 febbraio, Tonale (BR) dal 7 al 9 febbraio, Folgaria(TN) dal 22 al 24 febbraio, Canazei (TN) dal 18 al 24 marzo, Bormio (SO) dal 29 al 31 marzo, e infine Madonna di Campiglio (TN) dal 5 al 7 aprile.

Silvia Marzola

