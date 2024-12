Dal 2025 si potranno fare bonifici istantanei con tutte le banche

A partire dal 9 gennaio del 2025 nell’Unione Europea tutte le banche dovranno accettare i bonifici istantanei, cioè i trasferimenti di denaro immediati da un conto corrente all’altro: a differenza dei bonifici ordinari, che richiedono tempi di elaborazione di circa un giorno lavorativo, quelli istantanei vengono accreditati in pochi secondi, e possono essere fatti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Dal 9 ottobre del 2025 inoltre dovranno anche tutte permettere di farli.

Oggi gran parte della banche permette i bonifici istantanei, ma non tutte. Dal 2025 dovranno adeguarsi anche le banche che non li hanno già introdotti, sulla base del regolamento europeo 2024/886 approvato a marzo. Il regolamento prevede inoltre che da gennaio i costi dei bonifici istantanei vengano equiparati a quelli dei bonifici ordinari: al momento infatti quelli istantanei hanno commissioni maggiori, che variano a seconda della banca (in media in Italia sono di 1,74 euro).

Le nuove regole riguardano i paesi che fanno parte della cosiddetta area SEPA (Single Euro Payments Area, “Area Unica dei Pagamenti” in euro) che comprende tutti i paesi dell’Unione Europea, ma anche altri paesi europei che non ne sono membri (come il Regno Unito e la Svizzera). Da gennaio sarà anche possibile fare bonifici istantanei verso le pubbliche amministrazioni.

