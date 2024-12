Raccoglie oltre il 40% della domanda, prezzi di 16mila euro a mq. Battuta Courmayeur, terza Badia, quarta Madonna di Campiglio

Tra le mete di montagna più rinomate in Italia, Cortina d’Ampezzo è quella maggiormente richiesta per le case di lusso con il 40% delle richieste totali nonostante prezzi pari a circa 16.000 euro al metro quadro di media, con una crescita intorno al 10% rispetto al 2023.

È quanto evidenziato da uno studio del portale immobiliare Luxuyestate.com partner di Immobiliare.it. La seconda città più richiesta, alle spalle di Cortina, con il 26,5% della domanda complessiva, è Courmayeur, con prezzi intorno ai 10.000 euro, in diminuzione del 4% circa nel confronto con il 2023.

Il terzo posto, in termini di interesse, è occupato da Badia, con l’11% circa delle ricerche.

Qui, i costi delle case di lusso sono una via di mezzo tra quelli di Cortina e di Courmayeur, e raggiungono i 12.000 euro al metro quadro in rialzo appena dell’1% rispetto a 12 mesi fa. In quarta posizione c’è Madonna di Campiglio, con il 10% delle richieste complessive e prezzi che superano di poco quelli di Badia, fermandosi appena sotto i 13.000 euro. Quinto e sesto posto, nell’ordine, per Sestriere e Cervinia, ma in queste due destinazioni la richiesta di immobili di pregio si abbassa notevolmente, fermandosi rispettivamente al 4% e al 3,5% del totale. A livello di prezzi, la celebre meta sciistica valdostana si aggira intorno agli 8.000 euromentre quella piemontese rimane sotto i 6.000 euro medi, mostrando una certa stabilità nel paragone con 12 mesi fa.

Bormio, in provincia di Sondrio, chiude la graduatoria delle sette località esaminate, con la domanda di case di lusso al 2% circa e prezzi con una media appena superiore ai 6.000 euro/mq.

Anche qui, però, come per Cortina e Madonna di Campiglio, l’aumento dei costi rispetto a 12 mesi fa è elevato, sempre attorno al 10%.

Redazione ANSA