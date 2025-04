È morto Theodore McCarrick, il primo cardinale dimesso dallo stato clericale per abusi sessuali

Giovedì è morto Theodore McCarrick, l’M e il primo cardinale nella storia moderna della Chiesa cattolica a essere dimesso dallo stato clericale per abusi sessuali. Il Vaticano ha fatto sapere che McCarrick è morto nel Missouri, negli Stati Uniti: aveva 94 anni.

Le prime accuse contro McCarrick erano emerse nel 2018. Era stato accusato di avere molestato diversi seminaristi e di avere abusato sessualmente di almeno tre minori. Un’inchiesta del New York Times aveva mostrato come McCarrick avesse comprato il silenzio di diverse persone coinvolte nella vicenda negli anni Ottanta, con la compiacenza di alcuni alti prelati statunitensi.

Nel luglio del 2018 McCarrick aveva presentato le proprie dimissioni a papa Francesco, che lo aveva sospeso dai suoi incarichi (anche se in precedenza era comunque già stato rimosso dalla sua posizione). Lo aveva poi ridotto allo stato laicale nel 2019: una decisione senza precedenti che mostrò le intenzioni del papa di intervenire in modo più serio sui casi di abusi sessuali all’interno della Chiesa. Nel 2021 McCarrick è poi stato incriminato per aver abusato di un ragazzo di 16 anni durante il ricevimento di un matrimonio nel 1974. Nel 2023 è stato accusato di aver aggredito sessualmente un 19enne nel Wisconsin, in una casa dove erano entrambi ospiti.

Redazione Il Post