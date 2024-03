Caldo record in Brasile: a Rio temperatura percepita 62,3 gradi

Si tratta del livello più alto mai registrato nella metropoli dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni. E anche in Marocco…

Rio de Janeiro ha segnato domenica mattina alle 9:55 locali (le 13:55 italiane) il record di temperatura percepita, schizzata a 62,3 gradi.

Si tratta del livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni. La rilevazione è stata eseguita nel quartiere di Guaratiba. Il Brasile sta attraversando una nuova ondata di caldo soffocante e i meteorologi prevedono che il solleone continuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l’autunno nell’emisfero australe. Mentre in Marocco, dove nel weekend si sono registrati oltre 40 gradi, rubinetti a secco per la siccità a Marrakech.

Quaranta gradi in Marocco, Marrakech si sveglia senza acqua dai rubinetti La città di Marrakech si è svegliata senza acqua potabile. Il centro storico e la città nuova sono a secco per quelli che la Radeema, l’agenzia di distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, definisce via social in un post, “disservizi”. Senza alcun preavviso e con un’impennata di caldo che ha portato la temperature oltre i 40 gradi, lo scorso weekend, i rubinetti hanno smesso di rilasciare acqua nella notte, per gli oltre 3mila chilometri di rete urbana di tubature.

Il Marocco sta affrontando una pesante crisi idrica, aggravata da sei anni consecutivi di persistente siccità. La situazione è così critica da meritare riunioni governative di urgenza, perché si ripercuote sull’approvvigionamento idrico, mettendo in pericolo la vita quotidiana di milioni di cittadini, soprattutto in alcune regioni del Paese.

Redazione Tgcom24.Mediaset