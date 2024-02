Navalny, Ong: ‘Oltre 100 persone fermate in manifestazioni’

In varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo

Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l’organizzazione per i diritti umani Ong-Info.

Il governo britannico ha convocato i diplomatici dell’ambasciata russa per comunicare che le autorità russe sono ritenute “pienamente responsabili” della morte di Navalny.

Il ministero degli Esteri britannico ha affermato nella sua dichiarazione che la morte di Navalny nella sua prigione artica deve essere “oggetto di un’indagine completa e trasparente”.

Redazione Ansa