Parigi, Notre-Dame avrà un sistema antincendio inedito

PUBBLICITA

La cattedrale Notre-Dame de Paris, parzialmente distrutta dall’incendio del 15 aprile 2019 e la cui riapertura è prevista per l’8 dicembre 2024, sarà dotata di un inedito sistema antincendio di ultima generazione: è quanto riferito da Philippe Jost, responsabile della ricostruzione di Notre-Dame, nel corso di un’audizione presso la commissione per gli Affari culturali dell’Assemblea Nazionale.

PUBBLICITA

“Sono state prese tutte le precauzioni per ripensare totalmente la protezione dagli incendi”, ha dichiarato Jost, precisando che dopo la riapertura la cattedrale potrà accogliere ”14 milioni di visitatori” all’anno, ossia due milioni in più rispetto al 2019.

Il nuovo sistema include, tra l’altro, ”un dispositivo di nebulizzazione dell’acqua, in corso di montaggio nel tetto e nella guglia – per bloccare ogni eventuale inizio di incendio – una prima in una cattedrale in Francia”.

La riapertura di Notre-Dame è prevista tra poco meno di un anno, l’8 dicembre 2024, nel giorno dell’Immacolata concezione.

Red Ansa