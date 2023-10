Pioggia e vento sull’Umbria ma nessun danno

PUBBLICITA

Pioggia e vento a tratti intensi su varie zone dell’Umbria tra la notte e la mattinata ma non vengono segnalate situazioni di difficoltà.

PUBBLICITA

Su Perugia è anche tornato a fare capolino il sole.

Le temperature non hanno fatto finora fatto registrare alcun calo sensibile. I vigili del fuoco hanno segnalato che sono stati fatti 35 interventi tra Foligno, Spoleto e Todi per alberi e rami caduti o spezzati. Un’altra decina quelli in attesa.

Red Ansa