Pesaro, l’assessore Belloni smaschera una finta sorda che chiede la carità

Il membro di giunta ha ripreso in diretta la scena mostrandola sui social tra i tanti commenti e congratulazioni della gente

di Luigi Benelli

PESARO – La scena finisce in diretta Facebook. L’assessore smaschera una donna che si fingeva sorda per chiedere soldi in centro storico. Il fatto è avvenuto in piazza del Popolo nella mattina dell’11 luglio. Qui Enzo Belloni ha iniziato a filmare con il cellulare, dopo essersi accertato dei fatti, una donna che cercava di impietosire i passanti. Tutto spiattellato sui social, con la donna che dopo essersi accorta è scappata.

L’accusa rivolta è molto secca. «Ecco i finti sordi, non date nulla a questa gente, sto chiamando la polizia». La signora ha risposto e bofonchiato qualcosa facendo capire che era tutt’altro che sorda e non aveva alcuna invalidità.

Dopo qualche metro in via San Francesco il video si interrompe, ma l’assessore aveva già allertato la polizia.

Belloni non è nuovo a questi smascheramenti. Era già avvenuto nel dicembre 2019 e nel novembre dello stesso anno.