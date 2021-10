Televisione: Denny Mendez al timone del programma Pole Position dall’8 ottobre su Sky

L’ATTRICE E CONDUTTRICE DENNY MENDEZ SARÀ DALL’8 OTTOBRE AL TIMONE DEL PROGRAMMA POLE POSITION SU SKY CANALE 821

Dopo averla vista e apprezzata al cinema sia in Italia che all’estero, Denny Mendez arriva in veste di conduttrice al timone del programma Pole Position che andrà in onda su Business 24 Tv (canale 821 di Sky) dall’ 8 ottobre .

Un programma che racconta le storie di successo delle imprese di eccellenza, raccontate in modo semplice e veloce.

Pole Position si potrà seguire il martedì e il venerdì alle ore 20:00 e il giovedì alle 20:15 .

Ogni settimana, la Mendez intervisterà imprenditori e manager sia italiani che internazionali, scelti tra le eccellenze del mondo lavorativo.

Business 24 Tv è, infatti, il punto di riferimento e di informazione da oltre dieci anni per il settore imprese, specializzato nelle interviste ad imprenditori e manager.

NOTE DI DENNY MENDEZ

“Sono felice di questo ritorno alla conduzione. E’ un’opportunità per farmi conoscere meglio non solo come attrice, modella e showgirl ma anche come conduttrice. E’ un segnale importante essere all’interno di un programma che parla di lavoro in un momento così delicato. In Pole Position si parlerà di aziende italiane sia conosciute che meno conosciute e sono molto orgogliosa di questo. E’ importante dare loro il giusto spazio. Tra i vari argomenti trattati si parlerà anche di come le aziende hanno superato questa crisi dovuta al Covid-19.

La precedente conduttrice è stata Anna Falchi e prendere il suo posto mi rende davvero onorata. Ci tengo a dire che è importante sia per me che per le aziende presenti essere sempre in pole position perché significa essere al passo con i tempi, sapere sempre quello che succede nel mondo. Mi sento pronta per questa nuova sfida e sono felice che la multietnicità in Italia si sta espandendo in diversi settori. La mia conduzione in un programma che tratta il tema del lavoro ne è la prova”.