Quattro appartamenti in centro e due immobili Bando affitti dell’Asp

L’Azienda servizi alla persona emette gli avvisi pubblici. Per 147 mq in via di Città. si parte da 900 euro mensili

Quattro appartamenti in centro storico o nelle immediate vicinanze, due immobili a uso non abitativo. L’Asp Città di Siena ha emesso gli avvisi pubblici per affittare questi immobili di sua proprietà. Il più prestigioso è l’appartamento da 147 metri quadri situato in via di Città 146, nella parte alta della strada vicino a piazza Postierla: 900 euro la richiesta a base d’asta per l’affitto dell’alloggio, dislocato su due piani, al primo e al secondo.

Due gli appartamenti in affitto poco distante, in via Tommaso Pendola, al numero 58, nei pressi dello storico ex Istituto per sordomuti intitolato appunto a Tommaso Pendola: il primo alloggio è di 82 metri quadri al primo piano (si parte da 600 euro mensili), il secondo di 94 metri quadri al terzo piano (650 euro mensili a base d’asta).

L’ultimo appartamento si trova poco fuori porta Camollia, in via Doccia 21: 75 metri quadri, si parte da 500 euro al mese come base d’asta.

I due immobili “a uso non abitativo” sono in via Pendola 60, dove i metri quadri sono 40 con affitto a partire da 300 euro al mese, e in via Stalloreggi 63, per 44 metri quadri con base d’asta a 350 euro al mese.

Gli avvisi e i relativi allegati sono scaricabili al link https:www.asp.siena.itamministrazione-trasparentebeni-immobili-e-gestione-patrimonioavvisi. È possibile presentare le offerte fino alle 12 del 7 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Affari generali dell’Asp Città di Siena, al numero 05771791001.