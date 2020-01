San Sebastiano (Narbona, 256 – Roma, 20 gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana.

Visse quando l’impero era guidato da Diocleziano.

Venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa Cristiana Ortodossa, è oggetto di un culto antico.

Il martire soldato divenne presto popolarissimo in tutto il mondo occidentale, anche per i molti miracoli attribuiti alla sua intercessione.

Martire cristiano del terzo secolo, a lui si attribuisce la guarigione di santa Zoe, che aveva convertito al cristianesimo.

Zoe, moglie di Nicostrato, capo della cancelleria imperiale, era muta da sei anni. La donna si prostrò ai piedi del tribuno Sebastiano, il quale invocando la grazia divina le pose le proprie mani sulle labbra e fece un segno di croce, ridonandole la voce.

San Sebastiano è invocato come patrono delle Confraternite di Misericordia italiane, poiché si rileva in lui l’aspetto del soccorritore che interviene in favore dei sofferenti.

P. Vincenzo Di Blasio