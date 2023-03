Biancareddu, destinate risorse alle autonomie scolastiche per la promozione della LiS e LiST per l’abbattimento delle barriere di comunicazione

Contro la disabilità uditiva, sono state programmate le risorse destinate alle Autonomie scolastiche della Sardegna per la promozione della lingua dei segni (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. Per questa tipologia di interventi contro il triste fenomeno sono stati stanziati 400 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024