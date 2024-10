Campo Grande ospiterà il campionato brasiliano di ciclismo su strada e mountain bike per atleti sordi sabato e domenica. L’evento, che riunisce ciclisti provenienti da varie parti del paese, mira a promuovere la pratica sportiva tra gli atleti sordi.

La competizione vedrà la partecipazione di atleti sordi di sei federazioni. Sono stati confermati circa 30 atleti, con tre rappresentanti del Sud-Mato-Gross. Le gare si svolgeranno nelle categorie maschile e femminile. La cerimonia di apertura si terrà venerdì alle 14 .

I vincitori del campionato avranno la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi internazionali dei sordi, che si terranno dal 15 al 26 novembre 2025 a Tokyo, in Giappone. Questa manifestazione, tenutasi per la prima volta nel Mato Grosso do Sul, è fondamentale per la classifica nazionale e internazionale.

Redazione ESG Data

fonte: agenciadenoticias.ms.gov.br