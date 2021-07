Becca Meyers, nuotatrice americana sorda e cieca, ha cancellato la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo che si terrano dal 24 agosto al 5 settembre.

Il motivo: il rifiuto del Comitato delle Olimpiadi 2021 e Paralimpico americano di permettere a sua madre di venire con lei come assistente personale.

di Sofia Riccaboni

Olimpiadi 2021: quali polemiche ci sono sulla diversità?

Prima la polemica delle atlete madri a cui è stato vietato di allattare i propri figli durante i giochi olimpici di Tokyo. Ora è un altro il motivo della polemica che potrebbe cadere sul Comitato Olimpico e Paralimpico americano. Becca Meyers (26), una nuotatrice sordo-cieca che ha vinto sei medaglie a Londra e Rio, ha deciso martedì di abbandonare la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici. La motivazione è legata al rifiuto da parte del Comitato di consentire a sua madre di accompagnarla in Giappone come assistente personale. “Perché, nel 2021 come persona disabile, devo ancora lottare per i miei diritti?”. In una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Twitter, ha spiegato che ha dovuto prendere “questa decisione straziante” ed era “arrabbiata, deluso ma soprattutto triste“.

Cosa voleva l’atleta?

“Il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti ha rifiutato di concedere una richiesta ragionevole ed essenziale per me per eseguire a Tokyo, come un atleta sordocieco, dicendomi ripetutamente che non ho bisogno di un assistente personale ‘fidato’ perché ci sarà solo un assistente sul personale in grado di assistere me e gli altri 33 nuotatori paralimpici. Il comitato mi ha dato questa assistente personale – mia madre – ad ogni mio grande evento internazionale dal 2017, ma questa volta è diverso. Con il Covid, ci sono nuove misure sanitarie con limiti alle persone “non essenziali” nel personale in loco. Quindi, misure giuste, ma l’aiuto personale di cui mi fido è essenziale per dare il meglio di me”. La nuotatrice 26enne conclude il suo messaggio con una sfuriata: “Perché nel 2021, come persona disabile, devo ancora combattere per i miei diritti? Parlo per le future generazioni di atleti paralimpici nella speranza che non devono mai sperimentare il dolore che sto attraversando ora. È semplicemente troppo”.