Globalia in espansione con le sue adv: debutto nel turismo accessibile

La divisione retail ha siglato un accordo con Disabled Rooms, banca letti specializzata, con un’offerta in oltre 1.500 hotel in più di 20 Paesi

La divisione retail del Gruppo Globalia ha siglato un accordo con Disabled Rooms, banca letti specializzata nel turismo accessibile, con un’offerta in oltre 1.500 hotel in più di 20 Paesi, per distribuire il proprio prodotto attraverso il canale delle agenzie e del franchising del gruppo, Halcón Viajes e Viajes Ecuador, con 770 uffici in tutto il Paese e che, secondo il gruppo, costituiscono la più grande rete in Spagna, insieme a Globalia Corporate Travel, divisione specializzata in viaggi aziendali, e le agenzie associate a Geomoon, si legge su Hosteltur.

Numeri alla mano, in Europa, ci sono circa 37 milioni di persone con mobilità ridotta tra i 18 e i 64 anni, che generano circa 17 milioni di pernottamenti annuali in hotel, secondo i dati dell’ultimo studio europeo.

L’alleanza prevede anche di raggiungere la nicchia di mercato dei babyboomers, viaggiatori over 65 sempre più interessati a usufruire di camere d’albergo adattate per migliorare la propria esperienza in termini di mobilità.

“L’agente di viaggi sarà in grado di offrire loro informazioni dettagliate sull’accessibilità di ogni struttura, fotografie delle camere e strutture adeguate e una garanzia della disponibilità dell’offerta”, fa presente Globalia.

Disabled Rooms è una divisione b2b creata all’inizio dell’anno da Omnirooms.com, una startup che è entrata sul mercato nel 2018, proponendo camere d’albergo accessibili sul suo portale.

I portavoce di Globalia sottolineano che, con questo accordo, il gruppo rafforza il proprio impegno per il turismo accessibile, a marzo dello scorso anno “Halcón Viajes è diventata la prima rete di agenzie in Spagna accessibile ai non udenti, raccogliendo più di 30 punti che offrono questo servizio esclusivo di interpreti della lingua dei segni”.