Disabilità e pandemia, la lotta silenziosa di Maria Rosaria

Se non può passeggiare scrive, e se non può incontrare gli amici, i parenti o anche i fisioterapisti, Maria Rosaria accende la radio e comincia a ballare.

Danza sotto la pioggia battente che si è già trasformata in temporale. Resiste, Maria Rosaria, all’onda d’urto della tempesta-Covid e allontana i fantasmi della paura. Perché a lei, disabile dalla nascita, il coraggio non può mancare. Lo sa da quando è nata e si è poi accorta che non poteva camminare come gli altri, tremava con le mani. E non riusciva a parlare. I visi tristi dei genitori, lo sguardo compassionevole dei parenti e le lacrime dei fratelli, sono stati colpi durissimi. «Perché a me?», la domanda di sempre.

Maria Rosaria Ricci ha 50 anni, è affetta da tetraparesi spastica. Terza figlia di Matilde, sua complice e compagna di avventure e sventure. Travolta anche lei dall’inesauribile energia di Maria Rosaria, costretta ogni giorno a lottare in silenzio. Resiste alla depressione, vince la paura e guarda il mondo fuori, oggi travolto dalla pandemia, con un grande sorriso di speranza. «Diciamo che un po’ sono avanti», afferma lei con la consapevolezza di chi indossa l’elmetto da sempre, per una vita che le ha regalato poco. «Mi sono inventata di tutto — racconta —. Per trascorrere il tempo, per sfidare la sorte e perché fondamentalmente non mi è mai piaciuto essere considerata diversa. Disabile, sì. Ma senza percepire la sensazione che attorno a me vi fosse soltanto assistenzialismo».

Non ama i convenevoli, i complimenti o le parole “zuccherose” che inevitabilmente si utilizzano quando si approccia una persona con disabilità. Maria Rosaria è testarda, sempre protagonista ma per scelta. Ecco allora la passione per la musica, lo sport, la voglia di raccontarsi in un libro, un concorso letterario appena bandito (nel riquadro in alto la locandina ) e l’idea di raccogliere fondi per un cortometraggio.

La vita di Maria Rosaria, il suo privato, i timori e le ansie quotidiane potrebbero diventare storie di vita: esempio di resistenza quotidiana.