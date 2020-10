Roma, nonno di 94 anni, disabile, derubato di 3mila euro a Trastevere. “Quei soldi servivano per comprare dei regali ai miei nipotini

Il ladro, 33 anni, è stato arrrestato dai vigili urbani della Capitale. Ora è a processo per direttissima. Il denaro restituito alla vittima

Un uomo di 33 anni e’ stato arrestato dalla Polizia locale di Roma Capitale per aver commesso un furto aggravato ai danni di un signore anziano e affetto da problemi di deambulazione. La vittima, di 94 anni, era in compagnia della moglie e aveva appena ritirato una consistente somma di denaro presso l’ufficio postale di Piazza Ippolito Nievo, quando il 33enne ha iniziato a pedinare la coppia e, approfittando delle difficolta’ di deambulazione del signore disabile, gli ha sottratto il denaro dalla tasca dei pantaloni per poi tentare la fuga su viale Trastevere.

In quel momento una nostra del XII Gruppo Monteverde, in transito nella zona, notando un anomalo movimento di persone davanti l’ingresso di un edificio, si e’ subito fermata e, appreso quanto accaduto, ha bloccato e tratto in arresto il ladro che, nel frattempo, si era rifugiato all’interno dell’androne di un palazzo

La refurtiva, una somma di 3mila euro prelevata dalla coppia per fare alcuni regali ai nipoti, e’ stata recuperata totalmente e restituita dagli agenti alle vittime. Gli operanti, dopo aver rassicurato i coniugi visibilmente scossi, e terminati gli accertamenti di rito, hanno provveduto ad accompagnarli presso la loro abitazione. E’ in corso, in queste ore, il processo con rito direttissimo