Telecabina Prato Nevoso gratis per bimbi anziani e disabili

Oliva, “vogliamo riaprire facendo un regalo ai turisti”

TORINO, 02 LUG – Nell’estate della ripartenza la telecabina di Prato Nevoso (Torino) diventa gratuita per bimbi, anziani e disabili.

Lo ha deciso la Prato Nevoso spa per fare un un regalo ai suoi turisti, con corse gratuite per i bambini fino ai sei anni, gli over 75 e le persone disabili. Mentre chi è al di sopra dei 65 anni (fino a 75 ) pagherà quasi la metà, 6 euro al posto del prezzo pieno di 10 “Una scelta che abbiamo voluto intraprendere in questa strana estate per andare incontro ai nostri clienti in un momento così difficile per tutte le famiglie”. commenta l’amministratore delegato della società Gian Luca Oliva. Che aggiunge: “Le corse gratuite sono in linea con la filosofia della nostra stazione, da anni family friendly”.

La telecabina 10 posti La Rossa, firmata Porsche, funzionerà tutta l’estate anche per i tanti bikers che frequentano le montagne della zona. (ANSA).