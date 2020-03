Per Speziale, in realtà, «va immediatamente disposta in tutta Italia la sospensione di ogni attività prestazione o servizio che non sia indispensabile o indifferibile per le persone con disabilità, in modo da non esporle a rischio di contagio, anche alla luce del fatto che, come sta accadendo, le nostre persone con disabilità, anche se più giovani, corrono rischi notevolmente superiori rispetto a tutti gli altri cittadini». Il pensiero di Speziale va al 38enne morto giovedì a Manerbio, in provincia di Brescia. È la più giovane vittima italiana del coronavirus ed era una persona con disabilità. Il primo caso di contagio nel bresciano riguardava un educatore, fortunatamente poi guarito: ma il contagio fra i ragazzi del Centro c’era stato. «E non è motivo di sollievo avere conferma che saranno proprio gli anziani e le persone più fragili a soccombere a causa del Coronavirus», annota con amarezza. L’imminente nuovo decreto del Governo, che si attende ad horas, dovrebbe tenerne conto.

Questi provvedimenti però, continua Speziale, «dovrebbero prevedere il contestuale avvio di attività e supporti che devono essere assicurati alle famiglie al cui interno vive una persona con disabilità o non autosufficiente, in particolare con maggiore gravità. Ciò in quanto queste famiglie, se lasciate da sole, come ci viene denunciato in queste ore da più parti, si troverebbero a gestire un carico insostenibile e con conseguenze drammatiche. Ovviamente, anche in caso di supporti erogati a domicilio – ma in molti casi sarebbe anche sufficiente almeno un servizio di counseling che potrebbe essere garantito a distanza dagli stessi operatori che avevano in carico le persone e le famiglie nei vari servizi – vanno approntate misure per garantire la salute degli operatori e delle stesse persone con disabilità e dei loro familiari. Nei casi più complessi, non gestibili a domicilio, si dovrebbero trovare, altresì, idonee soluzioni, d’intesa tra ente pubblico, famiglia, gestore e personale coinvolto».

Foto in apertura Matteo Biatta/Ag.Sintesi

http://www.vita.it/