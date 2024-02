Blitz degli animalisti a Roma. Due attivisti hanno imbrattato la fontana dei Leoni in piazza del Popolo, gettando vernice gialla, rossa e arancione sul marmo candido della base dell’obelisco e sopra le statue degli animali. Il duo ha anche esposto una scritta: “Basta animali nei circhi”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato gli animalisti: un uomo e una donna di 32 e 28 anni, i quali sono stati denunciati per distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e per manifestazione non autorizzata.

Il gesto è stato rivendicato sui social dal movimento “Ribellione Animale”. “Con quest’azione di disobbedienza civile non violenta apriamo ufficialmente la Campagna Kimba – Ruggiti di Libertà, nata e ispirata dalla ribellione del leone Kimba scappato dal circo, in cui è prigioniero, lo scorso 11 novembre a Ladispoli“, si legge in un post su Instagram.

La donna, di Trieste, è stata anche denunciata per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Roma. Infine è stato attivato l’ufficio del decoro urbano del comune di Roma per il ripristino dello stato dei luoghi, già avvenuto.

