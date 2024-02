Disabili, in tv i cani che aiutano i bimbi

Lecco – In tv, a “Dalla parte degli animali”, con Michela Vittoria Brambilla e la piccola Stella, i cani che aiutano i bambini con disabilità, i cuccioli salvati dal canile di Casaluce e una discarica diventata oasi dei selvatici. Al Cras Stella del Nord di Calolziocorte le vispe civette e un bellissimo scoiattolo rosso curato e liberato.

Cagnolini che dedicano la loro vita ad aiutare bimbi con vari tipi di disabilità a vivere una vita il più possibile normale. I cuccioli salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e da altre associazioni animaliste nel canile di Casaluce (Caserta) che cercano una casa e un nuovo inizio. Un luogo perduto di Ostia, discarica che doveva diventare un delfinario e che invece – grazie l’impegno della Lipu – si è trasformata in un centro che recupera animali selvatici e insegna ai giovani il rispetto per tutti loro.

Tante commoventi avventure con i nostri piccoli amici nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la Domenica su Rete4 alle 10,25, in replica la domenica alle 16,30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4, un programma che parla di animali, di tutti gli animali, a chi ama gli animali.

Sono davvero incredibili le abilità dei cani dell’associazione “Il Collare d’Oro” che sostengono bambini con disabilità di vario genere: tra loro Spina, una fantastica Flat coated retriever che aiuta Francesco a identificare e prevenire gli attacchi epilettici. Cercano un nuovo inizio i 400 cani sfortunati liberati dal canile di Casaluce: conosciamoli.

Tra gli altri servizi il salvataggio di un gabbiano in difficoltà impigliato in una lenza a Milazzo, i ricci salvati dal bravissimo veterinario Massimo Vacchetta del centro recupero “La Ninna” e Storm, il simpatico secondo figlio (peloso) della showgirl Raffaella Fico. Al Cras Stella del Nord vi presentano le vispe civette e un bellissimo scoiattolo rosso curato e liberato. Poi Speedy, il cane avatar della trasmissione, ha le sue storie da raccontare: oggi ci presenta il canguro.

Tanti sono gli animali che cercano casa e amore. Gold e Silver, due cagnolini salvati per strada in provincia di Brindisi, Ugo, che è stato aggredito sia dai cani che dagli umani, Milo, gettato tra i rifiuti come fosse spazzatura e il micione Bimbo, che ha visto la sua proprietaria ammalarsi e finire in una Rsa. Per fortuna ci sarà spazio anche per le storie a lieto fine, come quella di Ginger, grossa randagiona di Margherita di Savoia (Barletta), tanti chili di dolcezza, adottata in provincia di Lecco da Tea della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che se ne è innamorata a prima vista.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa).

Link / Il promo della trasmissione

3 febbraio 2024

Redazione Corriere di Lecco