Pescara. Si è persa Lucy, una maltesina di 14 anni sorda: l’appello per ritrovarla e metterla al sicuro

A lanciarlo è la Clinica veterinaria h24: l’ultima volta è stata vista nei pressi del Lidl di via Tavo. La speranza è che visto il maltempo qualcuno l’abbia accolta in casa: si offre una ricompensa a chi la riporterà. Ecco a chi rivolgersi

Appello del cuore dall’ospedale veterinario h24 che chiede aiuto a tutti per ritrovare Lucy, una maltesina di 14 anni sorda che si è persa la mattina del 2 dicembre. L’ultimo avvistamento è stato fatto in zona Lidl, in via Tavo. Non indossa il collare e ha un chip di Roma. Lucy ha la zona periculare e le zampette arrossate per problemi di allergia.

A chiunque si trovi in zona si chiede dunque di segnalare eventuali avvistamenti, o in caso di ritrovamento e messa in sicurezza, di chiamare direttamente l’ospedale h24. “Supponiamo che qualcuno abbia potuto farla entrare in casa o in condominio per farla riparare dal maltempo”, afferma lo staff sottolineando che chi la riporterà sarà ricompensato. Una speranza di tutti.

Per ogni segnalazione si chiede quindi di chiamare immediatamente lo 085 693490.

Riportiamo Lucy a casa