L’AI coprirà le spese dei cani d’accompagnamento per bambini autistici

Per questi fidati animali, attualmente l’AI versa già un contributo alle persone in età adulta che soffrono di disabilità motoria. Dopo aver effettuato i dovuti accertamenti con i centri cinofili specializzati, il diritto è stato ora esteso anche ai cani da allerta per epilettici (bambini e adulti) e a quelli da compagnia per i bambini autistici fino a 9 anni, purché siano adempiute le condizioni. Inoltre, i disabili motori avranno diritto ad un cane d’assistenza già a partire dai 16 anni, invece degli attuali 18. Tutto ciò permetterà alle persone con disabilità di vivere in modo più autodeterminato, scrive l’UFAS.