Questo Airbnb ha un cane sordo e cieco che guida ogni giorno gli ospiti in una passeggiata sulla spiaggia

PUBBLICITA

Un cane non può essere giudicato per la sua disabilità. Sebbene debba affrontare sfide più ostiche rispetto a chi è giovane e in perfetta salute, ciò non toglie il fatto che sa rendersi una risorsa preziosa. Messo nel giusto contesto, è in grado di tirare fuori uno spirito da vero guerriero, attento e premuroso verso le esigenze del prossimo. Si tratta giusto di schiudergli le porte del proprio cuore: al resto penserà lui.

PUBBLICITA

Troppo spesso pecchiamo di pregiudizi nei confronti di coloro che sono affetti da qualche invalidità. A prescindere dalla tipologia specifica della quale un essere vivente è affetto, ha comunque i mezzi necessari per rivelarsi un ottimo membro della comunità. Un Airbnb nelle Isole Turks e Caicos ha avuto la sensibilità e l’intelligenza di dare fiducia a Soldier, il cane protagonista del filmato.

Come racconta il filmato pubblicato su Instagram dal profilo di We Rate Dogs (@weratedogs), il Fido assolve a un’importante funzione. Quando ci sono degli ospiti, li guida verso la sua spiaggia preferita ogni mattina. Adora vivere a diretto contatto con la natura, giocando, magari, nella sabbia con i turisti. Qualora non ci sia nessuno, torna, invece, alla casa del suo proprietario in fondo alla strada per spendere un po’ di tempo in famiglia.

Le Isole Turks e Caicos costituiscono una delle mete più belle al mondo. Ancora oggi risultano, nel complesso, incontaminate dall’uomo. Questo poiché le autorità locali si occupano di preservare l’immenso tesoro naturale. Chiunque abbia avuto la fortunata di visitarle almeno una volta ne traccia un profilo molto invitante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WeRateDogs (@weratedogs)

Specie se avete la passione del mare e desiderate partire alla volta di qualche meta esotica, dovreste inserirla nei luoghi da scoprire. Ne varrà la pena, ancor più se a farvi da Cicerone sarà il tenero quadrupede. Al momento, la clip postata sulla popolare piattaforma social conta quasi 1 milione e 800 mila like. Un’utente racconta di aver provato l’esperienza e di aver pianto a ridotto al termine: Soldier le ha rapito il cuore! Non potrà mai raccomandare abbastanza l’avventura agli amici di tastiera. Del resto, le immagini parlano da sole: impossibile restare indifferenti.

di Manuel Magarini