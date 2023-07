PUBBLICITA

di Paola Musso

PUBBLICITA

Adam è un agente di polizia di Los Angeles di 27 anni e ha trascorso anche un po’ di tempo come medico, la sua è stata una carriera molto stressante. A un certo punto però, le cose non sono andate per il meglio.

Ha cominciato costantemente a sottoporsi a dei controlli per dei dolori al petto che non riusciva a capire, ma i medici non hanno mai evidenziato qualcosa di realmente problematico. A 46 anni, ebbe un infarto, un infarto grave.

Una sua arteria era bloccata al cento per cento, ed è estremamente difficile restare vigili e vivi in queste circostanze, anche quando si interviene tempestivamente. Adam ha così preso il telefono ma il trauma dell’infarto lo ha fatto svenire.

Ed è qui che entra in gioco Roxy, la cagna sorda di Adam, che dormiva in un’altra stanza. Eppure, nonostante la sua sordità, Roxy ha intuito il malessere del padrone ed è andata a cercarlo. Lo ha leccato più volte sul volto fino a che lui non è riuscito a riprendere conoscenza e a chiamare il 911.

In un certo senso, leccandolo, è come se gli avesse concesso di riprendere i sensi e di salvarsi la vita. Arrivato in ospedale i medici si sono subito prodigati a rianimarlo, era un caso molto grave ma alla fine tutto è andato per il meglio.

Se non ci fosse stata Roxy però il 46 enne probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Ci sono storie che, come dicevamo all’inizio, ci fanno prendere contatto e confidenza con il mondo, storie che riescono a farci sentire in un mondo migliore.