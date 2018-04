Le orecchie possono essere pensate come “una porta che conduce al cervello” e le perdite uditive come “un problema alla porta d’ingresso”.

Con 45 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni acustiche dedicate che cambiano la vita dei bambini, Phonak attraverso Sky B e la comprovata tecnologia Roger è in grado di aprire quella “porta che conduce al cervello” per fornire ai bambini un’elevata qualità del suono necessaria per sbloccare il loro potenziale e assicurare loro il successo. Sky B si avvale di AutoSense SKY OS, l’unico sistema operativo progettato appositamente per i bambini e SoudRecover2, che offre l’accesso a una gamma più ampia di suoni essenziali per lo sviluppo del linguaggio e del parlato.

Phonak ora offre anche un’opzione ricaricabile, Sky B-PR, che consente ai bambini di poter ascoltare ininterrottamente fino ad un’intera giornata, con una singola ricarica.

Phonak Sky B e Phonak Roger per la scuola sono protagonisti della 9° edizione dell’iniziativa promozionale Phonak Junior.

